L2 (J37) : Toulouse champion, Dunkerque en National

May 7, 2022 21:25 La 37eme et avant-dernière journée de Ligue 2 a livré son verdict samedi soir, avec un multiplex pour les dix matchs en simultané, comme ce sera le cas la semaine prochaine pour l'ultime levée. On y voit un peu plus clair.