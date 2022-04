L2 (J36) : Ajaccio et Sochaux répondent à Auxerre, Nancy encore battu

Derrière Toulouse, la bataille pour la montée en Ligue 1 bat son plein. Si les joueurs de Philippe Montanier (1ers, 76 points) ont assuré depuis lundi dernier leur retour dans l'élite du football français, trois équipes sont encore à la lutte pour la deuxième accession directe. Pour le moment, elle revient à l'AC Ajaccio (2eme, 71 points), de peu devant Auxerre (3eme, 68 points) et Sochaux (4eme, 67 points). Ce samedi, les Corses s'en sont sortis à domicile face au Havre (2-1), Courtet et Barreto ayant répondu à l'ouverture du score d'Abline. Derrière, l'AJA et le FCSM ont joué à se faire peur, avec des courtes mais précieuses victoires acquises dans les dernières minutes contre respectivement Dunkerque (1-0) et Bastia (2-1). Dans le top 5, le Paris FC a lui encore laissé des points en route, suite à leur match nul du jour contre Valenciennes (1-1).

Ça se complique pour Dunkerque et Rodez

En bas de tableau aussi, la lutte pour le maintien ne faiblit pas. Si Nancy, qui a enregistré une 21eme défaite cette saison contre Nîmes (1-3), va être relégué en National 1, les deux autres places sur plus indécises. Actuellement, on retrouve Dunkerque au 19eme rang (31 points) et Quevilly-Rouen (18eme, 34 points). Cependant, ces derniers pourraient récupérer trois points rapidement, suivant la décision de la LFP, attendue dans les prochains jours, après l'interruption de leur rencontre la semaine dernière à Nancy (ils menait 3-0 alors). De ce fait, c'est Rodez (17eme, 34 points) qui pourrait devenir barragiste, sauf si les Ruthénois battent le TFC ce lundi. A deux journées du terme, Valenciennes (16eme, 38 points) semble encore menacé, alors que Grenoble (15eme, 43 points) semble avoir fait le plus dur ces dernières semaines, eux qui ont pris un point ce samedi contre Amiens (1-1).



LIGUE 2 / 36EME JOURNEE

Samedi 30 avril 2022

Auxerre - Dunkerque : 1-0

Ajaccio - Le Havre : 2-1

Grenoble - Amiens : 1-1

Guingamp - Caen : 2-1

Nancy - Nîmes : 1-3

Niort - Dijon : 1-3

Paris FC - Valenciennes : 1-1

Quevilly-Rouen - Pau : 1-2

Sochaux - Bastia : 2-1



Lundi 2 mai 2022

20h45 : Rodez - Toulouse