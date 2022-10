L2 (J13) : Bordeaux assure devant Annecy

Le genre de match qui compte autant que les autres, au moment de faire le bilan en fin de saison... Surtout si cet exercice 2022-2023 emmène les Girondins jusqu'à la montée. Ceux-ci ont assuré le minimum syndical samedi devant Annecy (1-0), grâce à un but du jeune Dilane Bakwa en première période (22eme), mais ont subi quelques occasions adverses au coeur d'un second acte beaucoup plus terne. Clément Michelin n'en a cure et retient le résultat : "C'était important de gagner et surtout d'enchaîner après notre nul à Bastia, frustrant car ce n'était pas si mauvais... On voulait confirmer avec une victoire, on reste devant et on veut y rester le plus longtemps possible, jusqu'au bout."



Le ton est donné de plus en plus clairement à Bordeaux, alors que la mi-saison approche doucement. "Devant nos supporters, c'était important. Il y a de la solidarité et un bon groupe, c'est bien." Les Bordelais, encore leaders au début de la journée, confirment d'autant plus leur première place que les équipes poursuivantes ne suivent pas le rythme : Sochaux a cravaché pour accrocher le nul à domicile face à Quevilly-Rouen (2-2) et Amiens s'était incliné plus tôt contre Saint-Etienne (0-1).



Le Havre peut en profiter lundi soir, en cas de victoire à domicile devant Metz, pour rester à un point de Bordeaux et ainsi passer dauphin. Grenoble, victorieux de Valenciennes (1-0), remonte à la cinquième place avec une troisième victoire de rang, meilleure série en cours. En bas, l'avant-dernier Nîmes replonge en s'inclinant à Pau (1-0) tandis que la lanterne rouge Niort a renversé sur le fil un Dijon au plus mal (2-1), huit matchs sans victoire dont six défaites - soit deux points sur 24 possibles.