L2 (J12) : Toulouse humilie Auxerre et renoue avec la victoire

Toulouse s’est nettement remis la tête à l’endroit ! Battu par Caen puis accroché par Amiens avant la trêve internationale, le leader de Ligue 2 n’a pas fait dans le détail à l’occasion de la réception d’Auxerre en ouverture de la 12eme journée. Et il ne fallait pas arriver en retard au Stadium ce samedi car les joueurs de Philippe Montanier sont allés à toute vitesse dans cette rencontre. Dès la 4eme minute, Rhys Healey a débloqué le compteur toulousain sur une ouverture millimétrée de Branco van den Boomen. D’un astucieux piqué, l’attaquant anglais s’est joué de Donovan Léon, trop court sur son intervention pour ouvrir le score. Les malheurs ne faisaient alors que commencer pour le gardien icaunais qui, trois minutes plus tard, a une nouvelle fois dû aller chercher le ballon dans ses filets. Cette fois, c’est Rafael Ratão qui s’est illustré avec une frappe croisée du pied droit qui a été déviée par les défenseurs auxerrois. L’attaquant brésilien a ainsi pu célébrer son premier but de la saison.

Auxerre plombé par ses errances

Si les Auxerrois ont tenté de réagir face à une équipe toulousaine qui a alors commencé à gérer, ils ont vite vu leurs adversaires repartir de l’avant. Sur un contre rondement mené, Steve Mvoué est allé tromper Donovan Léon d’une frappe à ras-de-terre au premier poteau du pied droit. La seule alerte sur le but de Maxime Dupé a été un coup franc de Mathias Autret… qui a fini directement dans les tribunes. La situation de l’AJA ne s’est pas arrangée au retour des vestiaires. Tout d’abord, sur le coup d’envoi et après une récupération toulousaine très haute, Nathan Ngoumou a pu trouver sur un centre Rhys Healey. La frappe de ce dernier a été contrée mais Rafael Ratão a bien suivi pour conclure d’une talonnade du pied droit. Dans la foulée, Auxerre s’est retrouvé à dix après un pied trop haut de Rémy Dugimont sur Mikkel Desler. Une action sur laquelle l’arbitre a immédiatement sorti le carton rouge.

Toulouse retrouve des couleurs

Peu avant l’heure de jeu, Donovan Léon a privé Rasmus Nicolaisen d’un but sur une tête consécutive à un centre de Branco van den Boomen. Ce n’était toutefois que partie remise puisque, à la 72eme minute, c’est Rhys Healey qui y est allé de son doublé sur un centre de Nathan Ngoumou. Rasmus Nicolaisen, à six minutes du terme de la rencontre, a finalement été récompensé de ses efforts sur un centre au cordeau de Branco van den Boomen sur lequel le défenseur toulousain a placé une tête piquée imparable au premier poteau. L’AJA aurait pu sauver l’honneur dans la foulée si Gaëtan Perrin avait eu plus de réussite, lui qui a fait trembler le poteau du but de Maxime Dupé. Avec cette très nette victoire (6-0), Toulouse met la pression sur Sochaux, qui pointe à quatre points avant son déplacement à Rodez ce samedi, et Le Havre, distancé de sept longueurs alors que le HAC ira à Caen dans le cadre de cette 12eme journée de Ligue 2.



LIGUE 2 / 12EME JOURNEE

Samedi 16 octobre 2021

Toulouse - Auxerre : 6-0

19h00 : Bastia - Grenoble

19h00 : Caen - Le Havre

19h00 : Dijon - Amiens

19h00 : Nancy - Guingamp

19h00 : Pau - Paris FC

19h00 : Quevilly Rouen Métropole - Niort

19h00 : Rodez - Sochaux

19h00 : Valenciennes - Dunkerque



Lundi 18 octobre 2021

20h45 : Nîmes - AC Ajaccio