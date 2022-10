L2 (J11) : Kakuta délivre déjà Amiens

C'est ce qu'on appelle un retour réussi. Gaël Kakuta, pour son premier match sous le maillot d'Amiens dans la foulée de son arrivée de Lens, a délivré les Picards à la 88eme minute face à Dijon (2-1) d'une reprise en Madjer. Les joueurs de Philippe Hinschberger tiennent ainsi le rythme des Girondins de Bordeaux, avec qui ils continuent de partager la tête. Pourtant, les Dijonnais avaient vite ouvert le score par un but contre son camp du malheureux gardien Régis Gurtner (4eme), lequel s'est ensuite rattrapé dans les grandes largeurs en repoussant brillamment le penalty de Mickaël Le Bihan (16eme). Les Amiénois ont même été réduits à dix en fin première période (43eme), puis Kakuta est entré à l'heure de jeu, juste après l'égalisation de Leautey sur penalty (1-1, 57eme).



Derrière, Le Havre tient également la cadence, et plus facilement avec une victoire 3-0 devant Bastia qui maintient le HAC à un petit point du duo de tête. "Quatre matchs sans prendre de but et on capitalise le point pris à Dijon, c'est une bonne chose", se réjouit le gardien Arthur Desmas. A la cinquième place, à trois longueurs derrière, Valenciennes suit après son succès sur la pelouse du Paris FC (0-1), ainsi que Caen qui se reprend en battant Niort (1-0) après deux défaites d'affilée - les Caennais sont sixièmes du classement à un point de VA. En revanche, c'est un troisième match de suite sans victoire pour Guingamp, qui retombe à la septième place à cause de sa gifle surprise reçue à domicile devant Annecy (0-4). Sochaux - Saint-Etienne clôturera le programme lundi soir.