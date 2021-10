L1 (J9) : Tout savoir sur Lorient - Clermont

Lorient a profité d'un carton rouge généreux pour accrocher l'OL samedi dernier (1-1). Mais les Merlus n'en restent pas moins une équipe très régulière sur les dernières semaines, comme en témoigne leur 6e place au classement. De son côté, Clermont vit sa première crise de résultat dans l'élite, après son joli début de saison. Les hommes de Gastien ont perdu leurs deux derniers matches.

Les stats à connaître

En 14 confrontations officielles entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, Lorient a remporté 6 matches, contre 4 victoires pour Clermont et 4 matches nuls.



Clermont a remporté un seul des 6 derniers matches entre les deux équipes, tous disputés en Ligue 2.



Lorient est invaincu depuis cinq rencontres en Ligue 1. Seul le PSG fait aussi bien - et même mieux.



Avec 19 buts encaissés depuis le début de saison, Clermont est la pire défense de Ligue 1.



Lorient a marqué seulement 9 fois depuis le début de saison. Seuls Troyes et Saint-Etienne font pire.