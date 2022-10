L1 (J9) : Tout savoir sur Ajaccio - Clermont

L'AC Ajaccio s'est offert une grande bouffée d'air en remportant juste avant la trêve internationale sa première victoire de la saison. L'ACA est toujours dernier du classement, mais a enfin un succès sur lequel s'appuyer pour avancer. Clermont, de son côté, n'a pris qu'un point sur ses deux derniers matches et est installé dans le milieu de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera le 1er match de Ligue 1 entre Ajaccio et Clermont. L’ACA n’a perdu qu’une seule des 8 dernières rencontres de Ligue 2 entre les 2 équipes (3 victoires, 4 nuls), la plus récente le 20 février 2021 (2-0).



Clermont a remporté ses 3 matches de Ligue 1 contre une équipe promue sans encaisser le moindre but, 2 fois contre Troyes la saison passée et contre Toulouse cette saison.



Ajaccio a remporté sa dernière rencontre en Ligue 1 contre Brest (1-0) mais n’a plus enchainé 2 succès dans l’élite depuis février 2013 (2).



Ajaccio a perdu ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1, mais n’a jamais connu la passe de 4 dans son histoire.



Clermont a échoué à marquer lors de ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (0-1 à Marseille, 0-0 à Strasbourg) mais n’a jamais fait la passe de 3.