L1 (J9) : Nantes relance la machine aux dépens de Troyes

Il fallait marquer le coup pour le retour de la Brigade Loire à la Beaujoire. Alors que le spectacle sonore est enfin revenu à Nantes, les Canaris se sont mis au diapason et ont disposé de Troyes (2-0), qui n'en finit plus de compter ses désillusions chaque week-end. Andrei Girotto et Ludovic Blas, sur penalty, ont fait la différence.

Rodrigues était partout

Habitué à inscrire l’ouverture du score (avant de se faire rejoindre), les visiteurs n’ont cette fois pas eu cette chance mais ont pourtant mis les ingrédients pour, avec une grosse première demi-heure, un Gerson Rodrigues omniprésent et un collectif qui s’est montré à la hauteur malgré de nombreuses absences, Renaud Ripart aurait d’ailleurs pu planter dès la 21eme minute. Nantes a toutefois bien fini son premier acte à l’image du face à face que Randal Kolo Muani a eu et perdu face à Gauthier Gallon (43eme).

Cinquième but pour Blas

En deuxième mi-temps, juste après une grosse occasion sur un superbe enchainement de Rodrigues (55eme), c’est de l’autre côté que la partie a basculé lorsque le très costaud Girotto a été laissé seul sur un corner de Wylan Cyprien (58eme). De quoi laisser les Troyens groggy, Yoann Salmier faisant main dans la surface moins de dix minutes plus tard au duel avec Blas, pour le break inscrit par l’ancien Guingampais, déjà auteur de cinq buts cette saison. L’ESTAC a eu beau pousser dans le dernier quart d’heure notamment après les entrées (Brandon Domingues et Nassim Chadli pour ne citer qu’eux), Alban Lafont s’est montré impeccable (83eme) et le FCN a gardé son matelas au tableau d’affichage. C’était un dimanche sans accroc du côté de Nantes.