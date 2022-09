L1 (J8) : Tout savoir sur Clermont - Troyes

Après deux défaites de rang, Clermont s'est bien relevé en enchaînant une victoire puis un match nul. De son côté, Troyes est redescendu sur terre : un nul puis une défaite ont fait oublier ses deux victoires de rang. Trois points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Clermont a remporté ses 3 derniers matches contre Troyes toutes compétitions confondues (2-1 le 2 février 2021 en Ligue 2, 2-0 le 15 août 2021 en Ligue 1 et 1-0 le 20 avril dernier également en L1).



Clermont est l’équipe qui a encaissé le plus de buts à domicile en Ligue 1 en 2022 (27) alors que seul Bordeaux (35) en a concédé plus en déplacement cette année que Troyes (28).



Clermont est l’équipe qui a été sauvée le plus de fois par ses montants dans les 5 grands championnats européens cette saison (9).



Troyes est l’équipe qui a inscrit le plus de buts à la suite d’un coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison (7 – dont 4 de ses 5 plus récents).



Le milieu de Troyes Rominigue Kouamé a réussi 82% de ses dribbles en Ligue 1 cette saison (18/22), pourcentage le plus élevé parmi les joueurs qui en ont tenté plus de 15 en 2022/23.