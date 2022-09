L1 (J8) : Tout savoir sur Brest - Ajaccio

Brest vit un début de saison très compliqué et a perdu trois de ses quatre derniers matches en championnat. Moins compliqué, toutefois, que la situation de l'AC Ajaccio, qui ne s'en sort pas et qui n'a pris qu'un point depuis la reprise. L'ACA est déjà à un tournant de sa saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ajaccio est l’équipe que Brest a le plus affrontée en Ligue 1 sans jamais connaître la victoire (4 matches – 3 nuls, 1 défaite).



Brest a remporté 4 de ses 5 réceptions d'une équipe promue en Ligue 1 depuis sa remontée en 2019/20, la seule exception étant un nul contre Lens le 18 avril 2021 (1-1).



Brest n’a gagné qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 7 défaites), c’était à Angers le 21 août (3-1).



Ajaccio ne compte qu’un point après 7 matches de Ligue 1 2022/23, son plus faible total à ce stade de la saison. Seules 7 équipes avaient précédemment affiché 1 point ou moins après 7 rencontres disputées dans l’élite, une seule s’est maintenue en fin d’exercice (Montpellier en 2015/16).



Michel der Zakarian n’a remporté aucune de ses 5 dernières réceptions avec Brest en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites). Le dernier entraîneur finistérien à avoir connu plus longue disette à domicile dans l’élite est Landry Chauvin en décembre 2012-mars 2013 (9).