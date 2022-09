L1 (J7) : Tout savoir sur Rennes - Auxerre

Rennes est toujours aussi irrégulier en ce début de saison, et a été accroché par un Troyes en infériorité numérique le week-end dernier. Le club breton a déjà perdu du terrain sur le peloton de tête. Auxerre est également dans une période délicate, avec deux revers de rang en championnat, qui ont suivi deux victoires.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes est invaincu lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 face à Auxerre (1 victoire, 2 nuls) et pourrait signer la passe de 4 face à cet adversaire pour la 1re fois de son histoire.



Auxerre compte 7 points après 6 matches de Ligue 1 2022/23, il n’a jamais fait mieux lors de ses 5 précédentes saisons dans l’élite (3 en 2007/08, 15e au final – 7 en 2008/09, 8e – 5 en 2009/10, 3e – 4 en 2010/11, 9e – 7 en 2011/12, 20e et relégué au final).



Rennes n’a plus fait match nul à domicile en Ligue 1 depuis plus d’un an et un 1-1 contre Lens le 8 août 2021 (16 victoires, 5 défaites depuis).



Auxerre a déjà remporté autant de déplacements en Ligue 1 cette saison (1 victoire, 2 défaites) que lors de sa dernière saison dans l’élite en 2011/12 (1 victoire, 7 nuls, 11 défaites).



Rennes est, avec Toulouse et Montpellier, l’une des 3 seules équipes à ne pas encore avoir bénéficié d’un penalty en Ligue 1 cette saison, et ce bien qu’étant la 2e équipe qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse (220) derrière Paris (257).