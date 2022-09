L1 (J7) : Tout savoir sur Lens - Troyes

Bien que bousculé lors de la dernière journée, le RC Lens a réussi à décrocher un match nul pour poursuivre sa série d'invincibilité depuis le début de saison de Ligue 1. Troyes va également très bien après n'avoir perdu aucun de ses trois derniers matches de championnat. L'ESTAC n'est pas loin de la première partie de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens s’est imposé lors de 5 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 contre Troyes (1 nul, 1 défaite), après n’avoir remporté qu’un seul de ses 7 premiers (4 nuls, 2 revers). Les Lensois ont par ailleurs inscrit 7 buts face à l’Estac lors de leurs 2 matches contre eux en L1 la saison passée (4-0 en novembre, 3-1 en mai), autant que lors de leurs 12 premières confrontations face à cet adversaire. ●



Lens n’a perdu aucun de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (9 victoires, 5 nuls), ne faisant mieux qu’en août 2005-janvier 2006 (19). Seul Paris (15) est actuellement sur une meilleure série.



Troyes est invaincu lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 1 nul) après avoir perdu chacun de ses 3 premiers cette saison.



Vainqueur 4-2 à Monaco lors de son dernier match à l’extérieur le 31 aout, Troyes peut remporter 2 déplacements de suite en Ligue 1 pour la 1re fois depuis septembre-octobre 2001 à Rennes et Auxerre sous la direction d’Alain Perrin. Depuis, l’Estac a joué 148 fois à l’extérieur en Ligue 1 sans parvenir à enchainer 2 succès de suite.



Lens (3) et Troyes (2) sont les 2 seules équipes de Ligue 1 qui ont marqué plus d’un but à la suite d’une attaque construite en Ligue 1 cette saison.