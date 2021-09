L1 (J7) : Rennes inflige une claque à Clermont

Positionné à une décevante 16eme place à l’aube de cette 7eme journée de Ligue 1, le Stade Rennais restait sur trois revers de rang en championnat au moment de recevoir la sensation du début de saison, le promu Clermont, qui avait démarré en trombe son exercice. Cela n’a pas empêché Bruno Génésio d’aligne une équipe offensive avec notamment des joueurs revanchards tels que Flavien Tait et Jonas Martin. Excellente inspiration de l’ancien entraîneur de l’OL ! La domination rennaise du premier acte a mis du temps à se concrétiser mais peu après la demi-heure de jeu, le capitaine Bourigeaud a livré deux services sur mesure, d’abord à Jonas Martin (1-0, 32eme), puis à Martin Terrier (2-0, 36eme) pour faire basculer la rencontre en quatre minutes. Ce scénario n’a en rien changé la physionomie en seconde période. Kamal Deen Sulemana a signé un doublé express en deux minutes pour définitivement tuer tout suspense (3-0, 55eme ; 4-0, 57eme).

Les Clermontois ont abdiqué

Assommés, les hommes de Pascal Gastien ne s’en sont pas relevés et ont logiquement abdiqué. Un relâchement fatal puisque les Rouge et Noir ont profité de l’aubaine pour enfoncer le clou. D’abord par l’intermédiaire de Gaëtan Laborde (5-0, 64eme) puis grâce à Flavien Tait qui apposé la cerise sur le gâteau (6-0, 77eme). Ce succès XXL permet au Stade Rennais de se hisser provisoirement au 10eme rang de Ligue 1, un point et une place derrière sa victime du jour.