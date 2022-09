L1 (J6) : Tout savoir sur Clermont - Toulouse

Après deux victoires de suite, Clermont a concédé deux défaites d'affilée, le symbole d'un début de saison très irrégulier de la part des hommes de Pascal Gastien. Toulouse s'est calmé aussi de son côté. Après une belle entame, le TFC vient de concéder deux revers également. Les Violets sont à un petit point de leur adversaire du jour au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera la toute première confrontation entre Clermont et Toulouse en Ligue 1, les 2 clubs se rencontrant à 4 reprises en Ligue 2 pour 1 nul et 3 succès occitans. D’ailleurs, le Téfécé est le club le plus souvent affronté par les Auvergnats en Ligue 1 + Ligue 2 sans jamais s’imposer dans leur histoire.



Clermont a perdu 14 de ses 25 matches de Ligue 1 en 2022 (7 victoires, 4 nuls), seul Montpellier (15) fait pire sur la période.



Toulouse affiche 5 points après 5 matches de Ligue 1 2022/23, son plus faible total à ce stade depuis 2015/16 (5 également – 17e en fin de saison). Les Occitans restent sur 2 revers et 6 buts encaissés, après avoir débuté leur saison par 3 matches sans défaite (1 victoire, 2 nuls) et 6 buts marqués.



Vainqueur de Nice le 21 août (1-0), Clermont a l’occasion de remporter 2 réceptions d’affilée en Ligue 1 pour la toute première fois.



Toulouse n’a gagné qu’un seul de ses 25 derniers déplacements en Ligue 1 (6 nuls, 18 défaites), c’était sur le terrain de Troyes lors de la 2e journée (3-0).