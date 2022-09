L1 (J6) : Tout savoir sur Ajaccio - Lorient

Que la remontée dans l'élite est laborieuse pour l'AC Ajaccio, qui a perdu quatre matches sur cinq et reste sur trois revers consécutifs. L'ACA n'a pas été aidé par un calendrier difficile en ce début de saison, mais doit vite se réveiller face à un adversaire qui est, sur le papier, un peu plus à sa portée. Reste que Lorient n'a perdu qu'un match, le dernier en date, mercredi. Les Merlus ont affiché de belles choses jusqu'ici.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient n’a gagné qu’un seul de ses 7 matches face à un club promu en Ligue 1 depuis son retour dans la division en 2020/21 (3 nuls, 3 défaites), c’était à Clermont le 13 mars dernier (2-0).



9 des 16 équipes n’ayant compté qu’un point ou moins après 5 matches d’une saison de Ligue 1 depuis le retour à 20 clubs ont été reléguées en fin d’exercice. Toutefois, lorsque cela lui était arrivé en 2004/05 (1 point), Ajaccio s’était maintenu dans l’élite (14e ).



Lorient n’a perdu qu’un seul de ses 4 matches de Ligue 1 cette saison (2 victoires, 1 nul), mais c’était le plus récent, à Lens mercredi dernier (2-5).



Ajaccio n’a gagné que 3 de ses 23 derniers matches à domicile en Ligue 1 (7 nuls, 13 défaites), ne réussissant que 2 clean sheets sur la période (39 buts encaissés).



Ajaccio est l’équipe qui tente le plus de centres dans le jeu en Ligue 1 cette saison (68). A contrario, Lorient est celle qui en effectue le moins (26).