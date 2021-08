L1 (J4) : Tout savoir sur Troyes-Monaco

C'est le match d'après pour l'AS Monaco. Celui d'après la désillusion vécue face au Shakhtar Donetsk et l'élimination en barrage qualification pour la phase de groupes de la Ligue des Champions (0-1 ; 2-2). C'est sur la pelouse du Stade de l'Aube que le club princier va disputer la 4ème journée de Ligue 1 face à Troyes, ce dimanche (13 heures).



Les stats à connaître :

Deux équipes en difficulté vont s'affronter ce dimanche. Avec 1 seul point récolté en 3 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, Troyes (18ème) et Monaco (19ème) doivent enclencher une dynamique positive.Cette rencontre mettra aux prises les deux plus mauvaises attaques du Championnat de France. Monaco a inscrit un but, face à Nantes lors de la première journée (1-1) ; Troyes a trouvé le chemin des filets deux fois : face au PSG (2-1) et Strasbourg (1-1).Avec 5 buts encaissés, le promu possède la quatorzième défense de Ligue 1. Pour sa part, l'AS Monaco a concédé 4 buts lors des 3 premiers matchs.Wissam Ben Yedder n'a tenté que 2 tirs en 3 rencontres de Ligue 1 cette saison. Pour le moment, il demeure muet dans le Championnat de France.