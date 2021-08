L1 (J4) : Tout savoir sur Clermont-Metz

Clermont veut continuer à surprendre. Promu en Ligue 1 cette saison, le groupe dirigé par Pascal Gatien a obtenu un match nul prolifique face à l'OL lors de sa dernière sortie alors qu'il était mené 3-1 (pour un score final de 3-3). Invaincu depuis le début de la saison, Clermont affronte une équipe de Metz qui reste elle sur un match nul également, face à Reims (1-1).

Les stats à connaître :

Avec 7 buts inscrits en Ligue 1 depuis le début de la saison, Clermont possède la troisième attaque la plus prolifique du Championnat de France. Metz se situe au onzième rang de ce secteur, avec un total de 4 réalisations.



Depuis le début de la saison en Ligue 1, le FC Metz ne brille pas par sa solidité défensive. Les joueurs dirigés par Frédéric Antonetti ont encaissé 6 buts en 3 rencontres, contre seulement 3 du côté de Clermont.



Le milieu de terrain de Clermont, Johan Gastien, a touché 119,3 ballons par match en moyenne depuis l'entame de la saison. Le chiffre le plus élevé en Ligue 1.



Avec 7 tirs tentés dont 3 cadrés, Ibrahima Niane est l'élément le plus dangereux du côté de Metz.