L1 (J4) : Tout savoir sur Auxerre - Strasbourg

Auxerre s'est libéré en décrochant le week-end dernier sa première victoire en Ligue 1 depuis sa remontée dans l'élite. Ce que n'a toujours pas réussi à faire Strasbourg depuis le début de saison. Le Racing n'a pas encore trouvé son rythme, et reste sur une défaite et deux matches nuls.

Les stats à connaître (avec Opta)

Auxerre et Strasbourg ne se sont plus affrontés en Ligue 1 depuis le 19 janvier 2008 et un match nul 1-1 à l’Abbé-Deschamps. L’AJA n’a gagné qu’une seule de ses 6 dernières rencontres dans l’élite face aux Strasbourgeois (3 nuls, 2 défaites), le 13 mai 2006 (4-0).



Auxerre n’a perdu aucun de ses 5 derniers matches à domicile contre Strasbourg en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), sa dernière défaite remontant au 19 novembre 2000 (1-2).



Strasbourg est invaincu lors de ses 5 derniers matches face à un promu en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), après s’être incliné lors de 4 des 5 précédents (1 succès). Sa dernière défaite remonte au 21 mars 2021 à domicile contre Lens (1-2).



Auxerre (112) et Strasbourg (101) sont les 2 équipes ayant réussi le plus de passes longues en Ligue 1 cette saison. ● Auxerre est la seule équipe n’ayant pas encore effectué d’attaque directe en Ligue 1 cette saison.



Seul Lille (7) a tenté plus de tirs à la suite d’une récupération haute en Ligue 1 cette saison que Strasbourg (6).



Les 6 derniers buts de Gaëtan Charbonnier en Ligue 1 ont été inscrits en déplacement. L’attaquant d’Auxerre reste sur 18 matches à domicile sans marquer dans l’élite, soit depuis une réalisation avec Brest contre Marseille le 30 août 2020.