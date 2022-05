L1 (J38) : Tout savoir sur Lorient - Troyes

Lorient et Troyes vont disputer une 38e journée l'esprit tranquille, ce qui était loin d'être assuré il y a encore quelques semaines puisque ces deux équipes se battaient pour leur maintien. Désormais assurées d'être en Ligue 1 la saison prochaines, les deux formations tenteront toutefois de terminer sur une victoire.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient n’a perdu aucune de ses 4 réceptions de Troyes en Ligue 1 (3 succès, 1 nul). Il n’y a que contre Metz (7) et Guingamp (5) que les Merlus ont joué plus de matches à domicile sans s’incliner dans l’élite.



S’il s’incline, Lorient, déjà assuré de son maintien, sera maintenu malgré seulement 35 points, soit le plus faible total de points de l’histoire sur une saison de Ligue 1 à 20 clubs allant à son terme tout en ne terminant pas dans les 3 derniers, en compagnie de Sochaux en 1959/60 et de Grenoble en 1962/63.



Troyes n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers matches en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), après avoir gagné 3 des 4 précédents (1 nul).



En cas de victoire, Troyes affichera 40 points, son meilleur total dans une Ligue 1 à 20 clubs. Il s’agira du meilleur total de l’ESTAC sur une saison dans l’élite depuis 2001/02 et son total de 47 points en 34 matches, synonyme de 7 e place et de Coupe Intertoto.



Lorient a mathématiquement assuré son maintien lors de la dernière journée contre Bordeaux. Christophe Pélissier n’a ainsi jamais connu la relégation en tant qu’entraineur depuis son arrivée à Luzenac en 2007/08, alors qu’il a connu dans le même temps 5 promotions (2 avec Luzenac dont une annulée administrativement, 2 avec Amiens, 1 avec Lorient).