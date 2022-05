L1 (J38) : Lyon l’emporte à Clermont pour finir la saison

💥 L'@OL achève sa saison par un succès !

Bayo s’y reprend à trois fois

Privé de Coupe d’Europe la saison prochaine après une saison ratée, l’Olympique Lyonnais se déplaçait à Clermont afin de terminer son exercice 2021-2022. Dans une rencontre qui a débuté sur un petit rythme, il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir le premier but dans cette partie. A la suite d’un coup-franc parfaitement ajusté de Tête, Moussa Dembélé a placé son coup de tête afin de marquer le 21eme but de sa saison, soit le meilleur buteur de l’OL lors de cet exercice 2021-2022 (0-1, 22eme). Après cette ouverture du score, Clermont a tenté de réagir notamment par l’intermédiaire de Khaoui juste avant la pause mais l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a trouvé la transversale d’Anthony Lopes !Dès le retour des vestiaires, les Lyonnais ont rapidement fait le break par l’intermédiaire d’Aouar. Bien trouvé par Henrique, le numéro 8 de l’OL coupe la trajectoire au premier poteau et trompe Djoco (0-2, 48eme). Dans la foulée, l’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers et Lukeba, pourtant auteur d’une très belle saison, a commis l’irréparable dans sa surface. Coupable d’une faute sur Dossou, le défenseur lyonnais est sanctionné et l’arbitre n’a pas hésité à siffler penalty. Alors que Lopes avait arrêté la première tentative de Bayo, qui disputait sûrement son dernier match sous les couleurs de Clermont, l’arbitre décida de faire retirer le penalty puisque Lopes n’était plus sur sa ligne au moment de la frappe du Clermontois. Seconde chance donc pour l’attaquant qui voit une nouvelle fois le portier lyonnais intervenir mais ce coup-ci, il a bien suivi et peut marquer dans le but vide (1-2, 59eme). Le reste de cette partie fut assez débridé entre deux équipes qui n’avait plus rien à jouer lors de ce dernier match de la saison. Au classement, l’Olympique Lyonnais, privé d’Europe, termine à la 8eme place, tandis que Clermont, pour sa première saison dans l’élite finit à la 17mee place de Ligue 1.