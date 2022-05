L1 (J37) : Tout savoir sur Troyes - Lens

Invaincu depuis deux rencontres, Troyes sera encore en Ligue 1 la saison prochaine, sauf énorme catastrophe hautement improbable. Lens, de son côté, entretient une très belle série d'invincibilité et a encore un petit espoir d'accrocher l'Europe. Il faudra pour cela s'imposer impérativement samedi soir, en espérant un ou plusieurs faux pas devant. Pour s'offrir une dernière journée de folie.

Les stats à connaître (avec Opta)

Troyes a perdu ses 2 derniers matches de championnat face à Lens (0-1 le 4 février 2020 en Ligue 2 et 0-4 le 5 novembre 2021 en Ligue 1), c’est autant que lors de ses 8 précédents (4 victoires, 2 nuls).



Troyes affiche 37 points après 36 matches de Ligue 1 cette saison, son 2e meilleur total à ce stade de la compétition derrière ses 38 unités amassées en 2005/06, dernier exercice à l’issue duquel l’Estac a évité la relégation. Le club de l’Aube pourrait se maintenir à l’issue de cette 37e journée et connaître ainsi une 2 e saison consécutive dans l’élite pour la 1re fois depuis 2005/06 et 2006/07.



Lens affiche 58 points après 36 matches de Ligue 1 cette saison, son total le plus élevé à ce stade de la compétition depuis 1995/96 (62 points, 5e au final).



Lens n’a perdu que 2 de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (4 victoires, 2 nuls), après avoir perdu 5 des 6 précédents (1 nul).



Troyes a marqué 5 de ses 8 derniers buts en Ligue 1 après la mi-temps. Pourtant, l’Estac reste l’équipe ayant inscrit le moins de buts dans l’élite en 2de période en 2021/22 (13).