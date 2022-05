L1 (J36) : Clermont s'offre Montpellier et se donne de l'air sur la zone rouge

La lutte pour le maintien n'est pas terminée mais Clermont a franchi une étape de plus dimanche pour rester dans l'élite la saison prochaine. Alors que Bordeaux (désormais 20eme) a chuté lourdement à Angers au même moment (4-1), alors que Saint-Etienne (18eme) ne disputera que mercredi son match de la 36eme journée contre Nice (Coupe de France oblige), le club auvergnat a su profiter de l'aubaine pour faire coup double : mettre une énorme pression sur les Verts et s'assurer de ne pas finir dans les deux derniers du classement.



Car s'il y a bien un enseignement définitif à tirer de cette antépénultième levée du championnat, c'est que Clermont sera au pire barragiste au terme de cet exercice 2021-22. Un contexte rendu possible grâce à cette victoire devant Montpellier, acquise notamment à la faveur d'une sacrée entame de match. Après moins de cinq minutes, la troupe de Pascal Gastien menait déjà, l'œuvre combinée de Bayo, passeur, et de Rashani, buteur à bout portant (1-0, 4eme).

La merveille de Chotard, le cadeau de Sakho

Tranchants et inspirés offensivement, les locaux n'ont pas su doubler la mise. Et bien mal leur en a pris puisque le MHSC a égalisé à la demi-heure de jeu grâce à ce but venu d'ailleurs de Chotard. Contrôle de la poitrine, sombrero, demi-volée en angle fermé, le milieu héraultais a tout réussi pour marquer l'un des buts de la saison (1-1, 32eme). Un but finalement sans conséquence pour Clermont puisque Sakho, après la pause, lui a offert un penalty cadeau.



Premier passeur, Bayo a accepté l'offrande pour se transformer en buteur, en prenant Bertaud à contre-pied (2-1, 69eme sp). Le 13eme but de la saison en Ligue 1 de l'attaquant vaut d'ailleurs son pesant d'or puisque Clermont possède désormais cinq longueurs d'avance sur les Verts. De quoi aborder plus sereinement les deux derniers matchs épineux de son championnat à Strasbourg et face à Lyon.