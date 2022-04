L1 (J32) : Tout savoir sur Metz - Clermont

Bon dernier de Ligue 1, Metz vient d'enchaîner trois défaites dont une dans un match crucial pour le maintien face à Bordeaux, un concurrent direct. Les Grenats sont désormais à quatre points de la place de barragiste et sont plus que jamais dans l'urgence, alors que Clermont, 17e, est également en grand danger. Encore un match qui vaudra cher...

Les stats à connaître (avec Opta)

Metz et Clermont ont un bilan parfaitement équilibré sur leurs 6 derniers affrontements en championnat (5 matches en Ligue 2, 1 en Ligue 1) : 2 victoires de chaque côté et 2 nuls, dont le dernier intervenu cette saison (2-2 en août).



Metz n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 face à des promus (3 nuls, 2 défaites), sa pire série du genre depuis avril 2005-avril 2006 (7).



Clermont n’a remporté aucun de ses matches de Ligue 1 disputés face au dernier du championnat (2 défaites contre St Etienne, 1 nul contre Bordeaux cette saison).



Clermont a soit gardé sa cage inviolée (3 fois), soit encaissé au moins 3 buts (0-4 v Monaco, 0-4 v Lille, 1- 3 v Lens) lors de ses 6 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1.



Thomas Delaine (Metz) progresse vers l’avant balle au pied de 9.7 mètres en moyenne lorsqu’il porte le ballon, plus que tout autre joueur à minimum 500 minutes jouées en Ligue 1 cette saison.