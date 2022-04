L1 (J30) : Tout savoir sur Clermont - Nantes

Clermont est dans le dur en Ligue 1, où il vient de perdre ses trois derniers matches. La formation de Pascal Gastien est en danger dans la course au maintien et a besoin de points. Nantes, de son côté, a également calé de son côté avec deux défaites de rang qui ont calmé ses ambitions européennes.

Les stats à connaître (avec Opta)

Clermont n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matches de championnat contre Nantes (1 nul, 3 défaites), c’était en Ligue 2 en mai 2013 (1-0 à l’extérieur).



Nantes n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers déplacements chez un promu en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), c’était à Lorient en novembre 2020 (2-0).



Battu lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 contre Troyes puis Lille (0-1 à chaque fois), Nantes est sur une série de plusieurs défaites consécutives pour la 1re fois depuis août-septembre dernier où le FCN avait enchaîné 3 revers de rang sans marquer.



Clermont n’a gagné qu’un seul de ses 9 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), c’était contre Rennes le 23 janvier dernier (2-1).



Le latéral de Clermont Vital N'Simba est le joueur qui a réussi le plus de tacles en Ligue 1 en 2022 (19).