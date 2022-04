L1 (J30) : Succès prolifique de Nantes à Clermont

Ce fut dix minutes de folie à Gabriel-Montpied et c’est Nantes qui a eu le dernier mot : alors que quatre buts ont été inscrits entre la 58eme et la 67eme ce dimanche à Clermont, le FCN quitte le Puy-de-Dôme avec les trois points (2-3, buts de Blas, Chirivella et Kolo Muani contre ceux de Khaoui et Abdul Samed). Clermont (17eme), qui a terminé à dix, enchaine un quatrième revers de rang alors que la maison jaune retrouve le succès.

Bayo passeur décisif

C’est l’avance qu’avaient les Canaris à la pause - grâce à un penalty de Ludovic Blas transformé en force après une main de Jim Allevinah (43eme), - malgré un premier acte plutôt équilibré à l’image des occasions de Jodel Dossou ou de la frappe de Yohann Magnin (38eme) côté clermontois, qui a permis aux visiteurs de s’en sortir. À la reprise, le mano a mano a continué, Kolo Muani n’a pas converti une offrande de Pedro Chirivella (55eme) et Saîf-Eddine Khaoui a pu égaliser sur une belle action, avec une passe décisive en talonnade de l’inévitable Mohamed Bayo (58eme). Le Clermont Foot est tout de suite retombé dans ses travers et Chirivella a fait la différence sur une frappe déviée par Ogier (62eme).

Abdul Samed, du rire aux larmes