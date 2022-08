L1 (J3) : Tout savoir sur Rennes - Ajaccio

Rennes n'a pas démarré sa saison comme il l'aurait souhaité, avec un petit point récolté en deux rencontres. La formation de Bruno Genesio doit trouver son rythme (et des recrues), alors que l'AC Ajaccio compte le même bilan avec son statut de promu. Le club corse doit donc lui aussi, au plus vite, enregistrer sa première victoire.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes n’a perdu aucune de ses 9 dernières réceptions d’Ajaccio en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), son dernier revers à domicile en L1 contre le club corse remonte au 18 mai 1971 (0-1).



Rennes est encore sans victoire après 2 matches de Ligue 1 2022/23 (1 nul, 1 défaite), mais n’a échoué à s’imposer lors de ses 3 premières rencontres d’une saison dans l’élite qu’une seule fois lors de ses 15 précédents exercices, c’était en 2017/18 (2 points) où le club breton avait malgré tout fini 5e de L1.



Ajaccio n’a remporté que 2 de ses 38 derniers déplacements en Ligue 1 (15 nuls, 21 défaites), s’imposant seulement contre Toulouse le 10 novembre 2012 (4-2) et Valenciennes le 22 mars 2014 (3-2).



Seul Paris (42) a réussi plus de séquences de 10 passes ou plus que Rennes en Ligue 1 cette saison (40), tandis que seul Nantes (2) fait moins bien en la matière qu’Ajaccio (7).



Martin Terrier est le joueur qui a tenté le plus de tirs en Ligue 1 2022/23 (13), mais il n’a pas encore trouvé le chemin des filets. En comptant la fin de saison dernière, il reste sur 26 tirs sans marquer avec Rennes dans l’élite, son dernier but datant du 24 avril contre Lorient.