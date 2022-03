L1 (J29) : Saint-Etienne et Troyes se neutralisent

Sur la longue route sinueuse d'un maintien, il y a des tournants à ne pas manquer. L'AS Saint-Etienne de Pascal Dupraz les enchaîne depuis la prise de fonction du technicien, il y a quelques semaines. Les Verts les avaient bien pris, jusqu'alors, afin de s'extirper d'une zone rouge qui les condamnait encore pendant les fêtes. Ce vendredi, face à Troyes, concurrent direct en bas de tableau, l'ASSE n'est pas parvenu à récolter une victoire qui lui aurait permis de dépasser son adversaire du soir. Mais elle a évité le pire, aussi. Elle avance, un peu plus lentement, mais elle avance.

L'ASSE surprise d'entrée de jeu

La bande à Dupraz est mal rentrée dans cette rencontre. Empruntés, sans idée, les Verts ont vite été douchés par une équipe troyenne bien organisée et audacieuse. Après une première alerte, Mothiba, à la réception d'un centre au cordeau de Conté, n'a pas tremblé pour donner l'avantage à l'ESTAC (0-1, 18eme). L'équipe de Bruno Irles aurait pu et dû faire le break, multipliant les vagues sur le but stéphanois dans une première demi-heure quasiment à sens unique. Mothiba, encore (24eme), puis Salmier (31eme) ont été repris in extremis.

Les Verts limitent la casse

Un nouveau match a alors commencé. Et les Verts se sont enfin réveillés. Après une situation litigieuse qui aurait pu leur permettre d'obtenir un penalty, Camara a vu sa tentative sauvée sur la ligne par Palmer-Brown (45eme). Plus consistants au retour des vestiaires, sans briller pour autant, les Verts ont finalement sauvé les meubles sur un penalty, cette fois-ci accordé après utilisation du VAR. Boudebouz l'a transformé sans sourciller (1-1, 67eme). Malgré une grosse opportunité pour Bouanga dans la foulée, le score n'a pas évolué (71eme). Saint-Etienne reste dix-huitième à deux points de l'ESTAC.