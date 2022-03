L1 (J27) : Le LOSC sans pitié pour Clermont

On disait Lille en manque d'inspiration devant le but. On parlait des difficultés de Jonathan Bamba, de Jonathan David ou de Renato Sanches à trouver le chemin des filets. Cet après-midi, toutes ces interrogations ont été balayées d'un revers de main par ce match XXL remporté par le Losc contre Clermont (4-0). Dès le coup d'envoi, on a senti que les Lillois en avaient sous la pédale et qu'ils avaient envie de poursuivre leur bonne série actuelle (la dernière défaite remonte au 6 février contre le PSG).

Pour preuve, Jonathan Bamba, muet depuis 49 matchs, a mis deux petites minutes à ouvrir la marque de la tête sur un centre millimétré de Renato Sanches (1-0, 2'). Après ce but et malgré l'excitation des 30 000 spectateurs présents, le match a cruellement manqué d'intensité et le jeu s'est haché de plus en plus jusqu'à la pause. À noter tout de même deux occasions intéressantes manquées par Benjamin André (16', 29').

L'exclusion d'Abdul Samed, l'élément déclencheur

Au retour des vestiaires, le Losc laissait le ballon à des Clermontois scindés en deux blocs. Les Nordistes donnaient l'impression de se satisfaire de ce petit but d'écart mais le CF63 se montrait trop peu menaçant malgré des tentatives de Kyei (47'), Da Cunha (51') ou Rashani (53'). À vingt minutes du terme de la partie, Abdul Samed héritait d'un deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion, ce qui a grandement facilité la tâche des hommes de Jocelyn Gourvennec. Trois petites minutes après le carton rouge, Jonathan David profitait d'un une-deux avec Renato Sanches dans la surface pour doubler la mise (2-0, 71') avant que Çelik alourdisse la marque en suivant une frappe de Onana repoussée par Djoco (3-0, 83').

Face à des Clermontois éreintés, le Losc se faisait plaisir et le jeune Zhegrova scellait la victoire lilloise d'une frappe lointaine contrée (4-0, 89'). Invaincus depuis le 6 février, les Dogues vont enchaîner avec un match important contre l'ASSE la semaine prochaine avant de retrouver Chelsea, en huitièmes de finale retour de Ligue des champions à Pierre-Mauroy. Pour Clermont (15eme) en revanche, la bataille pour le maintien sera rude.