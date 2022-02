L1 (J26) : Bordeaux prend un point à Clermont

Guilavogui montre la voie

Rashani relance les siens

📈 Pas de vainqueur entre le @ClermontFoot et les @girondins, les chiffres du match #CF63FCGB 📊 pic.twitter.com/6VYFEMKpVq — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 27, 2022

Une semaine après le match nul encourageant face à Monaco (1-1), Bordeaux se déplaçait, ce dimanche, à Clermont dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Avec une défense à 5, l’objectif de David Guion était clair : ne pas prendre de but ou du moins, le moins possible, pour ce qui est la plus mauvaise défense d’Europe avec 62 buts encaissés avant cette journée. Tout avait bien commencé pour les Girondins, qui allaient rapidement prendre les devants dans cette partie.Débarqué en Gironde durant le mercato hivernal, Josuha Guilavogui est venu apporter son expérience à une équipe bordelaise en pleine déliquescence durant les six premiers mois de compétition. C’est lui, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, qui a allumé la première mèche dans cette rencontre. A la suite d’un corner joué au seconde poteau, Gregersen redresse le ballon et trouve le milieu de terrain. L’Ivoirien s’impose dans les airs face à Gastien et propulse le ballon au fon des filets de Djoco (0-1, 13e). Malheureusement pour les coéquipiers de Marcelo, cette joie fut de courte durée.Dans un match très agréable à suivre avec un ballon voyageant d’un but à l’autre, c’est Zedadka, dans un premier temps, qui a sonné la révolte clermontoise. Très actif sur son côté droit, l’attaquant a constamment mis le danger sur l’arrière-garde girondine. C’est lui notamment qui délivra la passe décisive pour Rashani. Sur le côté droit, son centre tendu vers le second poteau est tout simplement parfaitement, ajusté pour Rashani. Arrivé lancé, le milieu de terrain reprend le ballon d’une volée du pied droit pour parfaitement ajuster Poussin, totalement battu sur ce coup-là (1-1, 32e).Le score ne bougera plus jusqu’au coup de sifflet final. Un résultat qui n’arrange absolument personne dans la course au maintien. Clermont est 15e avec 4 points d’avance sur la zone rouge, Bordeaux grimpe à la 19e place mais devra attendre le résultat de Troyes face à Marseille avant de connaître sa place définitive à l’issue de cette journée.