L1 (J22) : Tout savoir sur Clermont - Rennes

Après une victoire et un match nul, Clermont replonge : la formation de Pascal Gastien s'est inclinée sur ses deux dernières sorties en Ligue 1. La zone rouge est donc toute proche pour le promu, qui aura fort à faire face à des Rennais qui se sont réveillés en étrillant Bordeaux le week-end dernier (6-0). Le club breton a mis fin à une série de trois revers consécutifs et veut maintenant se rapprocher du podium.

Les stats à connaître

La dernière victoire de Clermont devant son public remonte au mois d'Octobre, et il est alarmant de constater qu'ils ont reçu presque autant de cartons rouges à domicile (deux) qu'ils n'ont marqué de buts (trois) depuis.



Le Stade Gabriel Montpied a été le théâtre de l'un des plus faibles nombres de buts de Ligue 1 (23) cette saison.



Les Rennais otenteront d'éviter de perdre trois matchs consécutifs à l'extérieur en Ligue 1 pour la première fois depuis mars dernier.



Mohamed Bayo étant avec sa sélection nationale, Yohann Magnin est le seul autre buteur de Clermont sur les sept derniers matchs de Ligue 1.



Seulement 38% des matchs de Ligue 1 de Rennes cette saison ont vu les deux équipes marquer, ce qui est le plus bas pourcentage du championnat.