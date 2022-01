L1 (J20) : Tout savoir sur Clermont - Reims

Clermont a enfin retrouvé le chemin du succès avant la trêve, pour garder une très légère marge sur la zone de relégation. De son côté, Reims reste sur deux matches sans défaite, avec un match et six points d'avance sur son adversaire du jour au classement.

Les stats à connaître

Après avoir pris huit points lors des quatre premières journées de Ligue 1 2021/22 (2v, 2n) suite à sa toute première montée parmi l'élite française, Clermont n'en a pris que neuf lors de ses 14 matchs suivants (2v, 3n, 9d) et est actuellement dans la lutte pour le maintien.



Absent puisqu'il participe à la CAN, Mohamed Bayo a marqué 45% des buts de Clermont en Ligue 1 cette saison.



En l'absence de son meilleur buteur Bayo, Clermont pourrait s'appuyer sur Elbasan Rashani, qui compte quatre buts en championnat cette saison, tous marqués en seconde période.



Le Stade de Reims a terminé l'année 2021 en ne perdant qu'un seul de ses sept derniers matches de Ligue 1 (3v, 3n).



Il y a eu cinq cartons rouges lors des cinq dernières sorties Reims, toutes compétitions confondues.