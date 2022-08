L1 (J2) : Tout savoir sur Auxerre-Angers

Le rachat cherché des deux côtés. Largement battue à Lille lors de la première journée (4-1), l'AJ Auxerre tentera de rebondir pour sa première sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps dans cet exercice 2022-2023. En face, Angers visera un premier succès après avoir concédé le nul face à Nantes (0-0).

Les stats à connaître :

Auxerre et Angers vont s’affronter pour la 5e fois en Ligue 1, la 1ère depuis le 18 décembre 1993 (2-2). Le SCO est l’adversaire que l’AJA a le plus affronté dans l’élite sans jamais l’emporter (3 nuls, 1 défaite).



Angers n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1 disputés au mois d’août (6 victoires, 2 nuls), gardant sa cage inviolée à 7 reprises.



Angers est la seule équipe de Ligue 1 déjà en lice la saison dernière à n’avoir remporté aucun match à l’extérieur en 2022 (3 nuls, 6 défaites en 9 déplacements).



L’attaquant d’Angers Adrien Hunou avait inscrit son tout premier but en championnat professionnel à Auxerre au stade de l’Abbé-Deschamps, c’était le 16 janvier 2015 avec Clermont en Ligue 2.