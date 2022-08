L1 (J2) : Tout savoir sur Ajaccio-Lens

Défait par l'OL sur la pelouse du Groupama Stadium vendredi dernier (2-1), l'AC Ajaccio sera au centre d'une belle affiche sur sa pelouse du stade François-Coty ce dimanche. En effet, c'est le RC Lens entraîné par Franck Haise qui tentera de faire fructifier son succès obtenu contre Brest (3-2). Lors de ce match, Florian Sotoca a inscrit un triplé et demeure en tête du classement des buteurs de Ligue 1.

Les stats à connaître :

Ajaccio et Lens vont s’affronter pour la 1ère fois en Ligue 1 depuis le 26 février 2006 où les Sang et Or s’étaient imposés (1-0 à Bollaert). Le dernier match entre ces 2 équipes toutes compétitions confondues remonte au 14 décembre 2019 en Ligue 2, le RCL l’avait emporté en Corse (2-1).



Lens est invaincu lors de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls), seuls Monaco (11) et Paris (10) sont actuellement sur une plus longue série.



Ajaccio n’a encaissé que 8 buts à domicile en Ligue 2 2021-22, moins que toute autre équipe des 5 grands championnats et leur deuxième division la saison passée. L’ACA n’a jamais encaissé plus d’un but lors de ses 20 dernières réceptions en championnat.



Lens a remporté 5 de ses 9 matches à l’extérieur en Ligue 1 en 2022 (2 nuls, 2 défaites), seul Marseille (7) et Monaco (6) font mieux cette année.



Florian Sotoca a été décisif lors de chacun de ses 3 matches contre Ajaccio en championnat (tous en Ligue 2) : un but avec Grenoble en novembre 2018, une passe décisive toujours avec le GF38 en avril 2019 et un doublé avec Lens en décembre 2019. Il a inscrit lors de la 1re journée contre Brest le 1er triplé de sa carrière en championnat.