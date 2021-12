L1 (J16) : Tout savoir sur Troyes - Lorient

Troyes ne voit pas le bout du tunnel, alors qu'il a perdu ses trois dernières rencontres de Ligue 1 et qu'il glisse donc dangereusement au classement. L'ESTAC compte deux points de moins que Lorient, autre malade du championnat, qui a de son côté concédé quatre défaites sur ses quatre derniers matches. Un vrai match de la peur.

Les stats à connaître

Cette rencontre oppose les deux plus mauvaises attaques de Ligue 1, toutes deux avec une moyenne de 0,87 buts marqués par match.



Troyes, est une équipe imprévisible à domicile : leur seule victoire sur leur pelouse est survenue face une équipe de Nice bien classée, tandis que leur dernier match ici les a vus perdre la lanterne rouge Saint-Étienne.



Lorient s'en tient à la culture locale cette saison, seul Rennes comptant plus de joueurs français parmi ses rangs cette saison en Ligue 1 que les Merlus (17).



Lorient a perdu neuf points après avoir mené ou fait match nul à la mi-temps à l'extérieur cette saison en Ligue 1 - le pire total du championnat.



Un seul des matchs à domicile de Troyes cette saison a produit un score nul et vierge à la mi-temps.