L1 (J15) : Tout savoir sur Reims - Clermont

Voilà six rencontres que Reims n'a plus gagné en Ligue 1. La formation d'Oscar Garcia est sous pression dans la lutte pour le maintien, tout comme Clermont, 18e avant le début de cette 15e journée. Les deux équipes sont à égalité de points, et autant dire que ce match vaudra cher.

Les stats à connaître (avec Opta)

Il s’agit de la 1re confrontation entre Reims et Clermont en Ligue 1, les 2 équipes s’étant affrontées pour la dernière fois toutes compétitions confondues le 2 mars 2018 en Ligue 2 (succès 2-1 des Auvergnats).



Reims n’a remporté que 2 de ses 24 derniers matches contre des équipes promues en Ligue 1 (9 nuls, 13 défaites), c’était contre Angers en février 2016 (2-1) et Brest en mars 2020 (1-0).



Reims n’a remporté que 2 de ses 22 derniers matches de Ligue 1 (11 nuls, 9 défaites), c’était contre Rennes le 12 septembre (2-0) et Nantes le 26 septembre (3-1).



Clermont a perdu 7 de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), c’est autant que lors de ses 37 précédentes rencontres de championnat (22 victoires, 8 nuls en Ligue 2 puis en Ligue 1).



Reims n’a remporté qu’un seul de ses 15 derniers matches à domicile en Ligue 1 (9 nuls, 5 défaites), c’était contre Nantes le 26 septembre (3-1).



Clermont n’a remporté aucun de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), sa pire série hors de ses bases en championnat depuis septembre-décembre 2016 (6 en Ligue 2).



Reims est l’équipe qui aligne le 11 de départ avec la plus jeune moyenne d’âge en Ligue 1 cette saison (24 ans et 188 jours) alors que Clermont affiche le 11 le plus âgé (28 ans et 34 jours).



Clermont a encaissé 7 buts de la tête en Ligue 1 cette saison, seul le Genoa (8) en a encaissé davantage de la sorte dans les 5 grands championnats européens en 2021/22.



3 des 7 joueurs de champ ayant disputé toutes les minutes de leur équipe en Ligue 1 cette saison pourrait prendre part à cette rencontre : Wout Faes et Yunis Abdelhamid pour Reims, Akim Zedadka pour Clermont.



Jordan Tell est le joueur qui a effectué le plus d’apparitions en Ligue 1 cette saison sans jamais avoir été titulaire (10). D’ailleurs, l’attaquant de Clermont n’a jamais été aligné au coup d’envoi d’un match de l’élite au cours de sa carrière (21) et pourrait égaler Pietro Pellegri en tant que joueur ayant connu le plus grand nombre de rencontres de L1 sans en avoir démarré une seule (22 entre 2018 et 2021).