L1 (J15) : Tout savoir sur Nantes - Ajaccio

Nantes s'est incliné le week-end dernier et reste sur trois rencontres sans victoire en Ligue 1. Les Canaris n'ont qu'un point d'avance sur la 17e place (la première de la zone de relégation) occupée par... Ajaccio. L'ACA, de son côté, a retrouvé le chemin de la victoire lors de la dernière journée.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera la 1re rencontre toutes compétitions confondues entre Nantes et Ajaccio depuis le 8 mars 2014 et un match nul 2-2 en Ligue 1 à la Beaujoire. Le FCN n’a perdu qu’un seul de ses 11 matches à domicile en Ligue 1 contre l’ACA (7 victoires, 3 nuls), c’était le 13 août 2005 (0-2).



Nantes est invaincu lors de ses 6 derniers matches à domicile contre un promu en Ligue 1 (3 nuls puis 3 victoires), sa dernière défaite remontant au 10 février 2019 contre Nîmes (2-4).



Vainqueur face à Strasbourg le weekend dernier (4-2), Ajaccio a l’occasion de signer 2 succès consécutifs en Ligue 1 pour la 1re fois depuis février 2013 (v Lyon & Bordeaux).



Nantes n’a perdu que 2 de ses 17 matches à domicile depuis le début de l’année 2022 en Ligue 1 (9 victoires, 6 nuls), ce qui représente seulement 13% de revers. Le FCN n’a fait moins qu’à 2 occasions au 21e siècle : 11% en 2004 et 12% en 2002.



Ajaccio a remporté 2 de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), soit autant que lors de ses 40 précédents (15 nuls, 23 défaites). L’ACA a l’occasion de gagner 3 matches à l’extérieur sur une même saison dans l’élite, ce qui égalerait déjà son meilleur total au 21e siècle (avec 2011/12, 2004/05 et 2002/03).