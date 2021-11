L1 (J15) : Tout savoir sur Marseille - Troyes

Marseille n'a pu jouer que.. trois minutes sur la pelouse de Lyon dimanche dernier, avant que la rencontre ne soit interrompue. L'OM est donc toujours sur une belle série d'invincibilité qu'il voudra prolonger face à l'ESTAC, en difficulté de son côté. Le club de l'Aube a en effet perdu ses deux derniers matches avant ce déplacement au Vélodrome.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille a remporté 7 de ses 10 derniers matches contre Troyes en Ligue 1 pour 2 nuls (1-1 en novembre 2006 et mai 2016) et une défaite (0-1 en octobre 2012).



Troyes a perdu chacun de ses 2 derniers matches en Ligue 1, mais n’a plus perdu 3 rencontres de rang sur une même saison en championnat depuis janvier-février 2020 (4 en Ligue 2).



Troyes compte déjà 2 succès à l’extérieur en Ligue 1 cette saison (1 nul, 4 défaites) et pourrait s’adjuger une 3e victoire en déplacement sur un même exercice dans l’élite pour la 1ère fois depuis 2005/06 (3).



Marseille est resté muet lors de ses 2 derniers matches à domicile en Ligue 1 (0-0 contre Paris et Metz), mais n’a plus échoué à marquer un but lors de 3 réceptions de rang dans l’élite depuis août-septembre 2001 (3).



Seul Paris (62.3%) affiche une possession moyenne supérieure à Marseille en Ligue 1 cette saison (60.6%) alors que Troyes affiche le plus faible pourcentage en la matière (40.6%).



Aucune équipe n’a moins souvent marqué sur coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison que Troyes (3) et Marseille (4 – à égalité avec Monaco).



Troyes est resté muet lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (0-4 v Lens, 0-1 v St Etienne), c’est autant que lors de ses 12 premières rencontres cette saison.



Dimitri Payet est impliqué dans 3 des 6 derniers buts de Marseille face à Troyes en Ligue 1 (1 but, 2 assists). Il a inscrit 3 buts depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison, aucun joueur n’a fait mieux dans les 5 grands championnats européens en 2021/22.



Le portier de Marseille Pau Lopez n’a encaissé que 7 buts (hors CSC) pour 12.3 Expected Goals cadrés subis en Ligue 1 cette saison, « évitant » 5.3 buts pour son équipe, soit plus que tout autre gardien.



L’attaquant de Troyes Renaud Ripart est le joueur qui a tenté le plus de tirs sans marquer en Ligue 1 cette saison (20 tentatives).