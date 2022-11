L1 (J15) : Tout savoir sur Lens - Clermont

Lens est sur une forme étincelante puisque les Sang et Or ont remporté leurs quatre derniers matches de Ligue 1 pour rester dauphin du PSG au classement, à cinq unités du champion de France. Clermont, de son côté, n'a gagné aucun de ses quatre derniers matches et reste sur deux nuls.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens a gagné ses 4 derniers matches de Ligue 1 et n’a pas fait mieux sur une même saison depuis février-avril 1998 (7), saison de son unique titre de champion de France. Le Racing compte 33 points après 14 matches, meilleur total de son histoire. Chacune des 29 équipes affichant ce total ou plus à ce stade de la saison en comptant 3 points pour une victoire a terminé sur le podium.



Clermont n’a gagné aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 1 défaite), sa plus longue disette dans l’élite depuis février-avril 2022 (7). Les 2 équipes ont marqué lors de chacun des 7 derniers matches des Auvergnats dans l’élite (10 buts marqués, 11 encaissés).



Lens a remporté ses 7 matches sur ses terres en 2022/23 et deviendra en cas de victoire la 2e équipe à gagner ses 8 premiers matches à domicile d’une saison de Ligue 1 au 21e siècle après Paris en 2017/18 et 2018/19.



Clermont est invaincu lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (1 victoire, 3 nuls), meilleure série de son histoire.



Clermont (724) et Lens (702) sont les 2 équipes qui ont récupéré le moins de ballons en Ligue 1 cette saison.