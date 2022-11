L1 (J14) : Tout savoir sur Ajaccio - Strasbourg

Ajaccio est retombé dans ses travers et vient d'enchaîner deux revers consécutifs en Ligue 1, pour glisser à la 19e place du classement. Strasbourg, qui n'a plus gagné depuis trois rencontres et reste sur deux nuls consécutifs, est aussi relégable. Mais le Racing a arraché un point contre l'OM qui devrait lui faire du bien.

Les stats à connaître (avec Opta)

Les 4 rencontres entre Ajaccio et Strasbourg en Ligue 1 disputées en Corse au 21e siècle ont toutes débouché sur un match nul : 3 fois 0-0, dont le plus récent le 21 septembre 2005, et 1 fois 2-2.



Ajaccio va disputer son 500e match de Ligue 1 (133 victoires, 133 nuls, 233 défaites jusqu’à présent). Si l’ACA s’incline contre Strasbourg, il affichera 26.6% de victoires en L1 – seul le Red Star possède un ratio de succès plus faible dans l’élite parmi les clubs ayant disputé au moins 500 matches (26.3% - 142/540).



Strasbourg n’affiche qu’une seule victoire après 13 matches de Ligue 1 cette saison, ne faisant pire à ce stade de la compétition qu’en 1951/52 et 2005/06 (aucun succès et une relégation à chaque fois en fin d’exercice).



Ajaccio est la seule équipe à ne pas avoir marqué dans le 1er quart d’heure de ses matches en Ligue 1 cette saison. De plus, l’ACA est l’équipe ayant inscrit le moins de buts en 1re période dans l’élite en 2022/23 (2 – Mangani à Lyon le 5 août et Moussiti-Oko à Marseille le 8 octobre).



Ajaccio n’a eu que 13 grosses occasions de but en Ligue 1 cette saison, c’est moins que toute autre équipe.



Seul Martin Terrier (30) a tenté plus de déviations que les attaquants d’Ajaccio Mounaïm El Idrissy (26) et Bevic Moussiti-Oko (22) en Ligue 1 cette saison.