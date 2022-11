L1 (J14) : L’AC Ajaccio renversant face à Strasbourg

Belaïli dans tous les bons coups

Strasbourg n’avance pas

Ajaccio est passé par toutes les émotions ce samedi pour connaitre son premier succès de la saison à domicile. Entreprenant et désireux d’évoluer haut d’entrée de match, c’est pourtant Strasbourg qui a rapidement été récompensé de ses efforts. Bellegarde a ouvert le score d’un joli coup franc direct (6eme), avant que Gameiro ne double la mise peu de temps après d’un superbe lob après une longue passe de Djiku (17eme). Peu dangereux en dehors d’une frappe hors cadre de Marchetti (27eme), Ajaccio a ensuite connu un dernier quart d’heure de première période complètement fou.Alerté par le VAR, l’arbitre de la rencontre a d’abord accordé un penalty à l’ACA suite à une main de Delaine. Un penalty transformé par Belaïli d’un tir plein axe (33eme). Pratiquement sur le coup d’envoi, Hamouma a trouvé El Idrissy qui a réussi à marquer d’un tir puissant après s’être rapidement retourné dans la surface (34eme). M. Vernice a de nouveau été rappelé par le VAR quelques minutes après, pour sanctionner encore une fois Delaine d’un penalty, à la suite d'un contact avec Belaïli dans la surface. L’international algérien a transformé son deuxième penalty en frappant de nouveau au centre (40eme). Cette première période folle s’est finalement terminée par un nouveau but ajaccien signé Nouri qui a parfaitement repris de la tête un centre de l’intenable Belaïli (45eme +2).La seconde période aura été beaucoup plus calme que la première, mais avec quelques éléments notables néanmoins. Ajaccio a en effet bénéficié d’un troisième penalty dans ce match, consécutif à une faute de Le Marchand sur Hamouma. Belaïli s’est de nouveau présenté face à Sels mais l’ancien joueur de Brest a cette fois manqué le cadre en cherchant à placer son ballon dans la lucarne (63eme). Incapable de se créer des occasions franches dans cette seconde période, Strasbourg a terminé la rencontre en supériorité numérique après l’expulsion de Vidal, coupable d’une grosse faute sur Mothiba (79eme). Après son bon nul arraché face à l’OM le week-end dernier, Strasbourg ne parvient pas à enchainer, tandis qu’Ajaccio va pouvoir préparer sereinement son match face à un autre mal classé, le FC Nantes, lors de la prochaine journée.