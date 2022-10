L1 (J13) : Tout savoir sur Nantes - Clermont

Ça va mieux pour Nantes, qui reste sur deux matches sans défaite en Ligue 1, et qui vient d'arracher une belle victoire, jeudi, en Ligue Europa. Les Canaris ont six points de retard sur Clermont, qui n'a plus gagné depuis deux rencontres mais qui est installé dans la première partie de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Malgré sa défaite contre Brest lors de la dernière journée (1-3), Clermont compte 17 points après 12 rencontres de Ligue 1 2022/23, c’est déjà autant que sur l’ensemble de sa phase aller en 2021/22.



Nantes n’a perdu que 2 de ses 16 derniers matches à domicile en Ligue 1 (9 victoires, 5 nuls), c’était contre Lille en mars (0-1) et Paris en septembre (0-3).



Nantes n’a gagné aucun des 7 derniers matches où il a ouvert le score en Ligue 1 (5 nuls, 2 défaites). La dernière rencontre où les Canaris se sont imposés après avoir marqué le 1er but était contre Clermont le 3 avril dernier (3-2). Seul Toulouse (8 entre avril et octobre 2015) a enchaîné plus de rencontres sans victoires après avoir ouvert le score dans l’élite ces 75 dernières années.



Nantes (1.2) et Clermont (0.9) sont les 2 équipes qui effectuent en moyenne le moins de passes avant un but en Ligue 1 cette saison.



Moses Simon pourrait disputer son 100e match en Ligue 1 (tous avec Nantes) et deviendrait le 1er joueur nigérian à atteindre ce total depuis Vincent Enyeama avec Lille contre Lyon le 21 février 2016. Il a été décisif à 41 reprises avec les Canaris dans l’élite depuis son arrivée en 2019/20 (21 buts, 20 assists), plus que tout autre joueur du club sur la période.