L1 (J13) : Auxerre débute bien l’ère Pélissier

Niang voit encore rouge

Auxerre y regoûte enfin. Après huit matches sans victoire en Ligue 1 (six défaites), l'AJA a renoué avec le succès dimanche pour la première sur le banc de Christophe Pélissier. Arrivé pour remplacer Jean-Marc Furlan à la tête de l'équipe bourguignonne, l'entraîneur de 57 ans a démarré de la meilleure des manières, du moins sur le plan comptable.Dans le jeu, aussi, Pélissier pourra poursuivre le travail avec des bases intéressantes. Sakhi, son meneur (reculé), a notamment illuminé la première période de trois frappes lointaines sublimes. Si la première a terminé juste à côté (7e) et la troisième repoussée par Leroy (19e), la deuxième tentative de Sakhi a nettoyé la lucarne corse (1-0, 8e) pour parfaitement lancer l'équipe icaunaise.Auxerre, qui a rapidement décidé de laisser le ballon à l'ACA, fut par ailleurs dangereux en contres, à l'image de ces situations très chaudes pour Da Costa (28e), Autret (53e) et Charbonnier (90e+4). Et que dire de ce coup de génie de Hein (88e), qui a bien failli inscrire un but fabuleux d'une demi-volée lobée de 40 mètres s'écrasant sur la barre. Incapable de doubler la mise, l'AJA pourra se satisfaire de sa prestation d'ensemble, Costil n'ayant pas eu un seul arrêt à faire du match.Seule ombre au tableau, la nouvelle exclusion de Niang, pour la deuxième fois de la saison, après un tacle par derrière les deux pieds décollés (55e). Sans plus de conséquence pour Auxerre, Avinel ayant rapidement connu la même sortie après un vilain geste sur Da Costa (62e). Au classement, ce premier succès en neuf journées permet à Auxerre de sortir de la zone rouge avant les résultats de Brest, Reims et Nantes. Il lui permet surtout de souffler un coup avant d'aller à Troyes et de recevoir le PSG. Ajaccio pourrait pour sa part glisser en dernière position ce dimanche.