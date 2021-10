L1 (J11) : Troyes renverse Reims

15eme, le Stade de Reims recevait son poursuivant immédiat. Deux points derrière, les Troyens venaient de battre Nice à domicile (1-0) et lorgnaient ce derby de Champagne-Ardenne avec appétit, d’autant qu’Adil Rami connaissait sa première titularisation au sein de la défense auboise. Les visiteurs ont été refroidis dès la 6eme minute, après une interception d’Ilan Kebbal et une faute de Mama Baldé pour empêcher le feu follet marnais d’aller plus loin. Alexis Flips a donné beaucoup d’effet au coup franc, qui a contourné la meute pour rebondir à l’angle des 5,50. Parti dans le dos de Giulian Biancone, Yunis Abdelhamid avait bien senti le coup pour ouvrir la marque d’une tête puissante à bout portant.

Football champagne en première période



Le capitaine rémois montrait ainsi la voie, donnant confiance à ses partenaires et plongeant l’ESTAC dans le doute. Kebbal, Flips et Anastasios Donis mettaient les Aubois aux abois, perforant la défense sur du jeu en une touche et des coups de reins incisifs. A la 12eme, Flips a enchaîné deux crochets puis pris sa chance du coup de pied des 22 mètres, obligeant Gauthier Gallon à chasser le ballon de la lucarne gauche. Les Marnais dévoraient les espaces, ne laissant que des miettes aux visiteurs, mais, à l’image de Ghislain Konan, manquaient de lucidité à l’approche de la surface pour enfoncer la tête de leurs adversaires sous l’eau.



Gênés par le pressing des hommes d’Oscar Garcia, les Troyens ne parvenaient pas à mettre leur jeu de passes courtes en place. Toutefois, ils ont été récompensés sur leur première incursion dans la surface rémoise, quand, à la 41eme, Yoann Touzghar s’est débarrassé de Wout Faes pour centrer devant la cage, où Baldé a repris d’une Madjer. Si Predrag Rajkovic a d’abord repoussé d’un réflexe du pied, le Bissau-Guinéen a fini le travail de la tête. Remis en selle, les visiteurs ont failli bisser dans la foulée, sur une chevauchée de Rominigue Kouamé et une frappe au sol du Malien de l’entrée de la surface. Rajkovic s’est détendu sur sa droite pour repousser le ballon.

Bataille tactique gagnée par Battles en seconde



Les spectateurs locaux, qui avaient bruyamment ambiancé le derby en première période, s’attendaient à se régaler tout autant en seconde. Raté ! Laurent Battles avait profité du retour au vestiaire pour corriger son dispositif et colmater les brèches, tandis qu’Oscar Garcia se tirait une balle dans la chaussure à crampons. En effet, Flips, le meilleur sur la pelouse (38 ballons touchés, 92 % de passes réussies, une passe décisive) était vite remplacé par le tacticien espagnol. Kebbal, Donis et le rugueux Moreto Cassama lui emboîtaient le pas. A leurs places, Valon Berisha montrait à nouveau qu’il ne disposait pas du physique nécessaire pour exister en Ligue 1, Sambou Sissoko qu’il était encore un peu tendre pour les joutes de ce niveau, Mitchell van Bergen et N’Dri Koffi qu’ils n’entretenaient pas la complicité des titulaires du jour. Brouillons, aux antipodes du festival des 45 premières minutes, les Rémois n’arrivaient plus à inquiéter Gallon et se contentaient de frappes lointaines. A l’opposé, les Troyens avaient haussé leur niveau et faisaient vivre le ballon dans le camp de leurs hôtes. Et ce qui devait arriver arriva.



A la 65eme, Abdelhamid a repoussé de la tête un centre de Renaud Ripart, directement sur Xavier Chavalerin qui a osé la volée spontanée. Voulant se mettre sur la trajectoire de la frappe de son ancien partenaire, le capitaine rémois a trompé Rajkovic. Elégant, l’ancien poumon du milieu de David Guion n’a pas fêté la réalisation qui permettait aux visiteurs de prendre la mène. Les Marnais buvaient la coupe jusqu’à la lie, car Andreaw Gravillon découpait Gerson Rodrigues dans le temps additionnel, et voyait rouge en recevant son deuxième jaune (90eme+3).



Portés par l’expérience de Rami, parfait en relais de Battles et pour gagner du temps en se plaignant de crampes au bon moment, les Troyens s’offrent un succès de prestige – le second consécutif – et passent le rival marnais au classement.