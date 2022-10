L1 (J11) : Tout savoir sur Troyes - Ajaccio

Troyes est plus irrégulier depuis quelques semaines, avec notamment deux défaites lors de ses quatre derniers matches. Ajaccio, de son côté, va mieux après avoir remporté deux de ses trois dernières rencontres. Le club corse n'est plus dernier mais veut encore sortir de la zone rouge.

Les stats à connaître (avec Opta)

Troyes a encaissé un but lors de chacun de ses 13 derniers matches de Ligue 1 2022/23 (27 buts encaissés). L’ESTAC a ainsi encaissé au moins un but lors de ses 3 victoires cette saison, après avoir rendu une clean sheet lors de 8 de ses 9 victoires la saison passée.



Troyes entame une journée de Ligue 1 en dehors du Top 10 (12e ) pour la 260e fois sur 269 journées (hors 1 res journées) depuis le départ d’Alain Perrin à l’issue de la saison 2001/02, soit 96.7% du temps en dehors du Top 10, plus que toute autre équipe à plus de 2 saisons en L1 sur la période.



Ajaccio a gagné 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite), autant que lors de ses 21 derniers (4 nuls, 15 défaites).



Ajaccio a gagné ses 2 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (1-0 à Brest le 18 septembre, 2-1 à Marseille le 8 octobre), autant que lors des 40 précédents (15 nuls, 23 défaites). L’ACA n’a jamais remporté 3 déplacements de rang dans son histoire dans l’élite.



Troyes (12e ) et Ajaccio (18e ) sont les 2 seules équipes de 2e partie de tableau affichant plus de tirs tentés que de tirs subis en Ligue 1 cette saison (137 tirs v 122 tirs subis pour Troyes, 105 tirs v 99 tirs subis pour Ajaccio).