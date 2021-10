L1 (J11) : Tout savoir sur Reims - Troyes

Duel de bas de tableau entre Reims et Troyes. Les Rémois restent sur deux matches sans victoire, alors que l'ESTAC s'est imposé le week-end dernier. Les hommes d'Oscar Garcia comptent deux points d'avance sur leur adversaire du jour, mais la zone de relégation n'est loin ni pour l'un ni pour l'autre.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a remporté aucune de ses 4 rencontres face à Troyes en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), soit l’adversaire affronté le plus souvent sans s’imposer dans son histoire dans l’élite.



Reims n’a remporté que 2 de ses 16 réceptions d’un promu au 21e siècle en Ligue 1 (8 nuls, 6 défaites) : c’était face à Angers en février 2016 (2-1) et face à Brest en mars 2020 (1-0).



Après son succès face à Nice (1-0), Troyes a l’occasion de s’imposer lors de 2 rencontres consécutives en Ligue 1 pour la 1ère fois depuis septembre-octobre 2017 (2).



Reims n’a remporté qu’une seule de ses 13 dernières réceptions en Ligue 1 (8 nuls, 4 défaites), mais c’était la plus récente, face à Nantes le 26 septembre (3-1).



Troyes n’a gagné qu’un seul de ses 21 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (4 nuls, 16 défaites), encaissant au moins 2 buts lors de 14 de ces matches.



67% des buts encaissés par Reims en Ligue 1 cette saison l’ont été en 1ère période (8/12), ratio le plus élevé parmi les équipes de l’élite.



Troyes a perdu 12 points après avoir ouvert le score en Ligue 1 2021/22, plus que toute autre équipe (2 succès, 3 nuls, 2 défaites). Seuls Lorient et Rennes ont ouvert le score au moins aussi souvent que l’Estac dans l’élite cette saison (7 fois chacun).



Troyes est l’équipe qui a réalisé le moins de séquences de pressing en Ligue 1 cette saison (90) – c’est également celle qui affiche la plus haute valeur PPDA1 autorisant en moyenne 17 passes à l'adversaire par action défensive.



Ilan Kebbal a été passeur décisif sur 4 des 7 derniers buts de Reims en Ligue 1. Il a délivré 19 dernières passes avant un tir dans l’élite cette saison, au moins 13 de plus que tout autre de ses coéquipiers.



Mama Baldé a été impliqué sur chacun des 3 derniers buts de Troyes en Ligue 1 (2 buts, 1 assist). Il a marqué à la suite d’une assist de Giulian Biancone sur chacune de ses 2 dernières réalisations.