L1 (J11) : Tout savoir sur Nantes - Clermont

Alors qu'il reste sur une victoire et un match nul, le FC Nantes se stabilise en première partie de tableau, à seulement trois points du podium. Clermont, de son côté, a enfin retrouvé le chemin de la victoire en dominant Nice le week-end dernier. Un point sépare les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Le bilan entre Nantes et Clermont en championnat au 21e siècle est parfaitement équilibré (4 victoires chacun et 2 nuls en 10 rencontres de Ligue 2). Les Auvergnats restent par ailleurs sur un succès à la Beaujoire en mai 2013 (1-0).



Clermont n’a remporté qu’une seule de ses 8 dernières rencontres en Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites), mais c’était la plus récente face au tenant du titre Lille (1-0).



Nantes reste sur 2 succès consécutifs sur ses terres en Ligue 1 (3-1 v Brest, 2-0 v Troyes), mais n’a plus fait mieux depuis août-octobre 2019 (4).



Clermont reste sur 4 matches sans victoire en déplacement en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), sa plus mauvaise série hors de ses bases en championnat (Ligue 1+ Ligue 2) depuis novembre 2019-février 2020 (5).



Clermont a encaissé 14 buts en déplacement en Ligue 1 cette saison, 2 e pire total dans l’élite derrière St Etienne (15).



Nantes touche en moyenne 535 ballons par match en Ligue 1 cette saison, plus faible total. C’est également le pire ratio du FCN sur un même exercice depuis qu’Opta analyse la compétition en 2006/07.



Après avoir récupéré la possession, Nantes fait progresser le ballon sur le terrain sur 11.3 mètres en moyenne en Ligue 1 2021/22, soit le plus faible total parmi les équipes de l’élite cette saison.



Sans compter les penalties, Clermont a cadré 12 frappes à la suite d’un coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison (dont 7 sur une dernière passe de Jason Berthomier), plus que toute autre équipe.



Nicolas Pallois est le défenseur qui a récupéré le plus de ballons dans ses propres 30 mètres en Ligue 1 2021/22 en compagnie d’Ismaël Traoré (44). Il a intercepté 21 ballons dans l’élite cette saison, plus que tout autre joueur de Nantes.



Le milieu de terrain de Clermont Johan Gastien est le joueur qui a touché le plus de ballons en Ligue 1 2021/22 (902) et c’est également celui qui affiche la plus haute moyenne dans l’élite parmi les joueurs ayant disputé au moins 5 rencontres cette saison (100 ballons/match).