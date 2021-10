L1 (J10) : Tout savoir sur Troyes - Nice

Troyes est en difficulté en Ligue 1, où il n'a plus gagné depuis quatre rencontres. L'ESTAC est 17e, avec seulement deux points d'avance sur la dernière place occupée par Saint-Etienne. Nice a de son côté remis la marche avant en remportant ses deux derniers matches de championnat, et occupe la 3e place avec un match de retard. Les Aiglons pourraient réaliser un joli coup dans les semaines à venir...

Les stats à connaître (avec Opta)

Troyes n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers matches contre Nice en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), c’était le 11 août 2017 (2-1).



Nice n’a perdu aucun de ses 10 derniers matches contre des équipes promues en Ligue 1 (5 victoires et autant de nuls), son dernier revers contre un tel adversaire remontant au 11 août 2018 contre Reims (0-1).



Troyes n’a gagné qu’un seul de ses 9 matches en Ligue 1 cette saison (3 nuls, 5 défaites), c’était à Metz le 12 septembre (2-0).



Nice affiche 16 points après 8 matches de Ligue 1 cette saison, son 3e meilleur total à ce stade au 21e siècle derrière 2002/03 (17, 10e au final) et 2016/17 (20, 3e au final).



Troyes n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 nuls, 6 défaites), c’était contre Caen le 28 avril 2018 (3-1).



Nice a remporté 4 de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (1 défaite), c’est autant que lors des 13 précédents (3 nuls, 6 défaites).



Troyes est l’équipe qui a touché le plus de ballons dans sa propre surface en Ligue 1 cette saison (631) alors que Nice est celle qui en a touché le moins dans cette zone en 2021/22 (399).



Nice est l’équipe de Ligue 1 qui affiche le plus haut total d’Expected Goals cette saison (18.8 xG), seul le Bayern Munich fait mieux dans les 5 grands championnats européens en 2021/22 (22 xG).



Mama Baldé a inscrit un doublé lors de son seul match contre Nice en Ligue 1, c’était avec Dijon en novembre 2020. L’attaquant de Troyes a inscrit 6 buts après une progression balle au pied depuis ses débuts en Ligue 1 en 2019/20, seuls Kylian Mbappé (17) et Memphis Depay (8) font mieux sur la période.



Les attaquants de Nice Amine Gouiri (5) et Andy Delort (4) sont les 2 joueurs qui ont trouvé le plus souvent les montants adverses en Ligue 1 en 2021.