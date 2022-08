L1 (J1) : Tout savoir sur Lille-Auxerre

Pour la première de Paulo Fonseca en Ligue 1, Lille tentera de faire oublier une saison dernière décevante, achevée à la 10ème position du classement sous la direction de Jocelyn Gourvennec. L'AJ Auxerre de Jean-Marc Furlan, elle, effectuera son retour dans l'élite du football français après une absence de dix ans.

Les stats à connaître :

Lille a remporté ses 5 derniers matchs à domicile contre une équipe promue en Ligue 1, autant que lors des 12 précédents.



Benoit Costil, nouveau gardien d'Auxerre, n'a plus gardé la moindre clean sheet en Ligue 1 depuis le 16 mai 2021, soit 26 matches de suite en concédant au moins un but (63 buts encaissés).



Auxerre n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matchs d’ouverture d’une saison de Ligue 1 (3 nuls, 6 défaites), contre Nantes en 2008 (2-1).



L’entraineur de Lille Paulo Fonseca a entraîné auparavant l’AS Rome pendant 2 saisons (2018/19 et 2019/20). Il avait lors de sa 2ème saison permis à la Roma de marquer 77 buts, soit le 4ème meilleur total de l’histoire du club en 89 saisons dans l’élite italienne (5ème au final, la Roma n’a pas fait mieux depuis).