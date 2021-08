Fin du match et victoire parisienne à Troyes ! ✅

Troyes a de la ressource

Paris leader... provisoire

Pour la manière, il faudra repasser. Mais à l'inverse de l'AS Monaco et de l'Olympique Lyonnais, respectivement tenus en échec par le FC Nantes (1-1) et le Stade Brestois (1-1), le Paris Saint-Germain s'est offert une victoire pour son premier match de la nouvelle saison de Ligue 1. Face au promu troyen, le club de la capitale a fait parler son expérience pour s'en sortir à l'arraché (1-2).L'année dernière, Paris avait encaissé deux défaites lors de ses deux premiers matchs de championnat (1-0 à Lens, 0-1 face à l'OM). Cette fois, l'essentiel est fait d'entrée de jeu et la manière n'importe pas vraiment. Comme tous les clubs engagés en Ligue des champions et ayant des objectifs très haut placés, la montée en puissance du PSG va prendre du temps et Mauricio Pochettino savait depuis bien longtemps que ses joueurs ne réaliseraient pas le match de leur vie ce samedi face à l'ESTAC.L'entraîneur parisien a rapidement pu le constater puisque son équipe a bien mal débuté la rencontre, encaissant un. De quoi réveiller un peu Kylian Mbappé et ses partenaires. Après un tir non-cadré d'Ander Herrera (14e),. Deux minutes plus tard,. Mbappé aurait même but creuser l'écart dans la foulée, mais Jimmy Giraudon a sauvé la balle sur sa ligne.Sonnés les Troyens ? Pas vraiment, car à leur tour, les hommes de Laurent Batlles vont se procurer les opportunités nécessaires à un retour. Le problème, c'est que. Pas de quoi calmer les ardeurs auboises puisque ce son bien les locaux qui ont réalisé la seconde période la plus aboutie avec pas moins de dix tirs dont trois cadrés, mais à chaque fois un énorme danger devant la cage parisienne. Dans les ultimes instants du match,Vainqueur dans la douleur (1-2), Paris n'en signe pas moins une victoire très importante pour le moral. Seule équipe à l'avoir emporté sur les cinq qui ont joué jusqu'à présent dans cette première journée de championnat, le PSG occupe provisoirement la place de leader. Une place qu'il espère encore occupé au mois de mai prochain. De son côté Troyes s'est offert de sacrés motifs d'espoir malgré la défaite.