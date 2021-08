Idriss Saadi, le facteur X de Bastia ?

De retour en Ligue 2 quatre ans après sa relégation en Nationale 3, Bastia a d’ores et déjà annoncé que son objectif serait le maintien. Pour cela, le club corse a dû recruter malin à l’image de l’ancien Toulousain Adil Taoui, du jeune Parisien Kenny Nagera ou du plus expérimenté Idriss Saadi. Ce dernier, laissé libre par Strasbourg, pourrait être un joueur clé de la saison du SCB, de par son profil à la fois expérimenté et revanchard. Pour le premier point, le solide attaquant de 29 ans, international algérien, va en effet fréquenter le 10e club de sa carrière, lui qui a été formé par Saint-Etienne, avant de passer Reims, Ajaccio, Clermont ou Courtrai, avant une dernière expérience à Strasbourg.

"Un nouveau départ"

« J’ai connu le stade Furiani il y a quelques années en Ligue 1, c’était chaud. Avec mon expérience personnelle, j'ai fait des clubs avec une belle ferveur, que ce soit à Saint-Etienne ou à Strasbourg. J'ai hâte qu’il n’y ait plus de restrictions pour retrouver cette ambiance. Je sais qu'ici ça peut être chaud, note sur le site du club celui qui reste sur une saison quasi-blanche en Alsace, et qui a hâte de fouler à nouveau les pelouses. C’est un nouveau départ, un nouveau défi, retrouver du temps de jeu et des performances pour aider le club à faire une belle saison. » De son côté, Mathieu Chabert espère que son nouvel attaquant saura apporter faire jouer son physique au service de son collectif.

"J'aime bien bouger les défenses"

« C'est un attaquant d'expérience, qui peut beaucoup peser sur les défenses adverses, libérer des espaces pour ses coéquipiers et c'est également un buteur. Dos au jeu, il peut nous aider à faire remonter le bloc équipe en cas de besoin », glisse le technicien, dans les colonnes de Corse-Matin. Une mission qui semble convenir au « Taureau » algérien. « J'aime bien bouger les défenses, essayer de les fragiliser, par les courses, le duel, il faut répondre présent, pour pouvoir aider l’équipe, et soi-même pour marquer des buts », conclut-il. Remplaçant lors de la 1ère journée face à Nîmes (1-1), puis mis à l’arrêt après un épisode Covid au sein de l’effectif, Idriss Saadi sera sur le point dès mercredi, face à Nancy, dans le cadre de la J3.